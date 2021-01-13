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رسمياً... استقالة رئيس نادي النجف الرياضي من منصبه

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-13 | 14:26

رسمياً... استقالة رئيس نادي النجف الرياضي من منصبه

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اعلن نادي النجف الرياضي، استقالة رئيسه رضوان الكندي.
وذكر النادي في بيان مقتضب ان "رضوان الكندي يعلن رسميا استقالته من رئاسة النادي".

واضاف ان "الاستقالة جاءت احتجاجا على صيحات وهتافات الجماهير الحاضرة بتدريبات الفريق الان".

ويمر نادي النجف الرياضي بأزمة مالية خانقة تسببت بتأخر دفع مستحقات اللاعبين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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