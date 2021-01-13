انت الان تتابع خبر رسمياً... استقالة رئيس نادي النجف الرياضي من منصبه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-13 | 14:26
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اعلن نادي النجف الرياضي، استقالة رئيسه رضوان الكندي.
وذكر النادي في بيان مقتضب ان "رضوان الكندي يعلن رسميا استقالته من رئاسة النادي".
ويمر نادي النجف الرياضي بأزمة مالية خانقة تسببت بتأخر دفع مستحقات اللاعبين.
واضاف ان "الاستقالة جاءت احتجاجا على صيحات وهتافات الجماهير الحاضرة بتدريبات الفريق الان".
ويمر نادي النجف الرياضي بأزمة مالية خانقة تسببت بتأخر دفع مستحقات اللاعبين.
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