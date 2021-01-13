فريق طبي ينقذ حياة فتاة بعد اصابتها بـ'صجم' في قلبها

بغداد - ياسين صفوان - تمكَّن فريق طبي في مدينة الناصرية، من انقاذ حياة شابة تعرضت للاصابة باطلاقة نارية في منطقة القلب من بندقية صيد.



واعلن مركز الناصرية للقلب في بيان تلقت الخليج 365 نسحة منه ان "فريقاً طبياً تمكن من انقاذ حياة شابة من اهالي الناصرية تعرضت الى الاصابة بطلق ناري (صجم) من بندقية صيد".

وبين ان "الفتاة اصيبت في البطين الأيسر للقلب بطلق من بندقية صيد في حادث كاد ان يودي بحياتها قبل ان يتمكن الفريق الجراحي من اجراء عملية عاجلة واستخراج (الصجم) منه".

ولفت الى ان "العملية استمرت ساعتين وان المصابة تتمتع الان بصحة جيدة في ردهات العناية المركزة".