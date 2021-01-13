انت الان تتابع خبر رئيس جديد وتأكيد موعد انطلاق الدوري.. تعرف على أبرز قرارات اتحاد اليد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-13 | 12:21
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عقد الاتحاد العراقي بكرة اليد، اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ جملة من القرارات المهمة.
وعقد الاتحاد اجتماعه في مقر الاتحاد في اللجنة الأولمبية العراقية واتخذ عدد من القرارات.
فيما قرر ايضاً تسمية محمد الأعرجي رئيساً للاتحاد العراقي لكرة اليد بالإجماع.
وفي الاجتماع تم التأكيد على موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز المرحلة الأولى التجمع الثاني في بغداد بتاريخ 20 كانون الثاني الجاري.
وقرر الاتحاد إعفاء سلام عواد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد من منصبة بناءً على طلبه.
فيما قرر ايضاً تسمية محمد الأعرجي رئيساً للاتحاد العراقي لكرة اليد بالإجماع.
وفي الاجتماع تم التأكيد على موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز المرحلة الأولى التجمع الثاني في بغداد بتاريخ 20 كانون الثاني الجاري.
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