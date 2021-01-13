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دون عدنان وابراهيم.. وفد اسود الرافدين يعود غداً الى أرض الوطن

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-13 | 12:04

دون عدنان وابراهيم.. وفد اسود الرافدين يعود غداً الى أرض الوطن

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يعود وفد المنتخب الوطني بكرة القدم، يوم غد الخميس الى ارض الوطن بعد انتهاء معسكره التدريبي في دبي.
وبدأ المنتخب الوطني معسكره قبل 6 أيام وواجه المنتخب الاماراتي يوم امس وتعادل معه سلبياً من دون اهداف.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد في حديث إن "وفد المنتخب الوطني بكرة القدم، انهى معسكره التدريبي في الامارات وسيعود يوم غد الى بغداد".


واوضح ان "الوفد سيتخلف عنه كل من علي عدنان واحمد ابراهيم، حيث سيغيب الاول بسبب تلقيه العلاج من اصابته فيما طلب الثاني تمديد اقامته بدبي".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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