استفتاء جماهيري.. بشار رسن الى جانب انيستا وكبار القوم في آسيا

وقام الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق جوائز خيارات الجمهور لعام 2020، والتي تنظم على أربع فئات، وبحيث تشكل أصوات الجماهير نسبة 60% من التصويت، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 24 كانون الثاني.وكتب الاسيوي عن رسن قائلاً: "ساهم العراقي بشار رسن في بلوغ بيرسيبوليس للمباراة النهائية الثانية في غضون ثلاث سنوات، بعدما قدم عروضاً مميزة على امتداد البطولة.

وقد سجل رسن البالغ من العمر 24 عاماً في المباراة أمام التعاون السعودي وصنع هدفين أمام الشارقة والنصر، بالإضافة إلى صنع العديد من الفرص لزملاءه، ليؤكد مكانته ضمن أبرز نجوم القارة".

وضمت قائمة المرشحين كل من: جوينيور نيغراو - أولسان هيونداي، سلطان الغنام – النصر، جلال الدين مشاريبوف – باختاكور، شجاعي خليل زاده – بيرسيبوليس، كيم مين-وو - سوون سامسونغ بلو وينغز، بيورن يونسن - أولسان هيونداي، جوناثان فييرا – بكين، أندريس انييستا - فيسيل كوبي، يوون بيت-غارام - أولسان هيونداي، عبدالرزاق حمدالله – النصر، ريناتو أوغوستو – بكين، حامد لاك – بيرسيبوليس، كيوغو فوروهاشي - فيسيل كوبي، جو سو-هوك - أولسان هيونداي.