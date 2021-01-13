بهذه الطريقة تساعدين طفلك على التعافي من الزكام! (صورة)

الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أصدرت تقريراً طبياً يساعد الأمهات على مواجهة إصابة أطفالهن بالزكام، حيث ينصح التقرير باستخدام جلسات استنشاق البخار، لعلاج الأطفال من الزكام.

وذكر التقرير أن البخار الدافئ يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية في الأنف، ومن ثم إذابة المخاط، وبالتالي يتمكن الأنف من طرد المخاط بسهولة، ما يسهّل عملية التعافي.



أما عن كيفية استخدام جلسات استنشاق البخار، فأوضح التقرير أنه يكون عبر خطوتين، الأولى عبارة عن ملء إناء بماء دافئ تتراوح درجة حرارته بين 42 و45 مئوية، والخطوة الثانية تغطية رأس الطفل بمنشفة ليتمكن من استنشاق البخار، على أن يكون هذا لمدة لا تزيد عن 3 إلى 5 دقائق.