الصدر يعلق على اربع قضايا ويدعو الحكومة لايجاد بدائل عن الطاقة بعد امتناع ايران

وقال الصدر في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، الناطق الاعلامي لمكتبه حيدر الجابري خلال مؤتمر صحفي في النجف، حضرته الخليج 365: "يحاول رئيس مجلس الوزراء القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الإسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة وعليه أن يكثف من جهوده وعلى الجميع الرضوخ، كما ونطالب بإحالة كل الفاسدين إلى القضاء وإعلام الرأي العام بنوع الفساد والأموال التي تم استحصالها منهم".وأضاف أن "هناك أصوات تعلو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الأحزاب أو مثيري الشغب ونحن إذ نحذر من تأجيلها فإننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معاً على إنجاح هذه الانتخابات".

وتابع: "كما ونجدد المطالبة من المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم حتى من كان منهم مقاطعاً للانتخابات فضلاً عمّن أراد الخوض فيها.

وجدد الصدر مطالبته "بإنهاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية كما أجدد شجبي واستنكاري لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي فكل ذلك فيه إضعاف لهيبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي".

وفي سياق آخر، أكد الصدر أنه "يجب على الحكومة إيجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية ولاسيما بعد أن امتنعت الجارة إيران عن تصديرها لنا".