تحرير مختطف والقبض على خاطفه في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه والقاء القبض على خاطفه في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وبعد ورود معلومات استخباراتية بحدوث جريمة اختطاف احد المواطنين في منطقة الديوان ببغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث اللواء السادس التابع لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".



واضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة خط سير العجلة المستخدمة بالخطف تم القاء القبض على المتهم منفذ عملية الاختطاف بعد ساعات من قيامه بالجرم المشهود وتحرير المختطف بعد نصب كمين محكم له بالمنطقة اعلاه، حيث تم تسليمه الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".