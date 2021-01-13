انت الان تتابع خبر هل تتراجع شركة واتساب عن قرارها المفاجئ؟ والان مع التفاصيل





وليس للتحديث علاقة بمحادثات المستهلك أو بيانات الحساب، وبدلاً من ذلك تم تصميم التغيير لتوضيح كيفية قيام الشركات التي تستخدم واتساب لخدمة العملاء بتخزين سجلات محادثاتها عبر خوادم فيسبوك. بغداد - ياسين صفوان - وتتعلق المشكلة الأساسية بإجراءات واتساب بمشاركة البيانات مع فيسبوك، مع قلق العديد من المستخدمين من أن سياسة الخصوصية المحدثة، التي تدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير، تلزم مشاركة معلومات الحساب الحساسة مع فيسبوك.وليس للتحديث علاقة بمحادثات المستهلك أو بيانات الحساب، وبدلاً من ذلك تم تصميم التغيير لتوضيح كيفية قيام الشركات التي تستخدم واتساب لخدمة العملاء بتخزين سجلات محادثاتها عبر خوادم فيسبوك. وتشعر الشركة بأن هذا شيء يجب الكشف عنه في سياسة الخصوصية الخاصة بها، وهو ما تفعله الآن بعد معاينة التغييرات القادمة بالنسبة للدردشات التجارية في شهر أكتوبر. لكن موجة المعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي اعتمدت على سجل فيسبوك السيئ فيما يتعلق بالخصوصية وسمعتها في التعتيم على التغييرات في مختلف شروط اتفاقيات الخدمة الخاصة بها، أدت إلى رد فعل عنيف على تطبيق واتساب، وتسببت بفرار المستخدمين إلى منافسين، مثل: تيليجرام و Signal.



ودخل (إيلون ماسك) Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، في المعركة، حيث غرد الأسبوع الماضي ناصحًا متابعيه – البالغ عددهم 42 مليون – باستخدام تطبيق Signal. ودخل (إيلون ماسك) Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، في المعركة، حيث غرد الأسبوع الماضي ناصحًا متابعيه – البالغ عددهم 42 مليون – باستخدام تطبيق Signal.

ومع تصاعد الجدل، أصبح تطبيق Signal أحد أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها عبر أندرويد و iOS، كما أن نظام التحقق الخاص بالتطبيق لتسجيل المستخدمين الجدد قد انهار بشكل متكرر تحت الضغط. ومن ناحية أخرى، شهدت منصة تيليجرام تسجيل أكثر من 25 مليون مستخدم جديد في آخر 72 ساعة فقط. ويحاول المسؤولون التنفيذيون في واتساب، وكذلك رئيس إنستاجرام، (آدم موسيري) Adam Mosseri، تصحيح الأمور الآن.