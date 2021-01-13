مقتل 16 شخصا في 18 ضربة جوية قرب العراق

بغداد - ياسين صفوان - قتل ما لا يقلّ عن خمسة عناصر من الجيش السوري و11 مسلحا من جنسيات اخرى في غارات جوية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد أنه جرى "شنّ أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال".

وأضاف المرصد "حتى الآن هناك 16 قتيلاً"، لافتا الى ان "الغارات أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة".

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إنّ "العدو الإسرائيلي شن بعد منتصف الليل عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة"، غير أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن.

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية والصاروخية على سوريا منذ عام 2011.

وفي تقرير نادر، قال الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين إنّه قصف خلال العام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا.