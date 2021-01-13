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قرار جديد للعراقيين المسافرين الى لبنان

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بغداد - ياسين صفوان - ألزمت السلطات اللبنانية الوافدين الى لبنان من مجموعة دول، بينها العراق، بالحجر الفندقي لسبعة أيام على نفقتهم الخاصة في احد فنادق بيروت، فضلاً عن الالتزام بفحص الـ PCR عند الوصول وآخر في اليوم السادس، أي قبل يوم من انتهاء الحجر الفندقي.

يأتي ذلك بعد إقرار حالة الطوارئ والإقفال العام في لبنان جراء تفشي فيروس اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الخميس 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين 25/1/2021 .

 

وكان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي انعقد بشكل عاجل مساء أمس الأول الاثنين برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وافق على الإجراءات الاستثنائية الصارمة في لبنان، إذ تقرر منع الخروج إلى الشوارع والطرقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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