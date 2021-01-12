انت الان تتابع خبر نادي النجف يعلن عن مدربه الجديد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-12 | 21:26
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اعلن نادي النجف الرياضي، تسمية هاتف شمران مدرباً لفريق كرة القدم بالنادي.
وذكر النادي في بيان ان "الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي قررت تسمية الكابتن هاتف شمران مدربا لفريق كرة القدم الأول، خلفا للمستقيل حسن احمد".
واضاف ان "شمران يساعده الكباتن ماجد نجم وجاسب سلطان وحيدر عبودي وهادي جابر مدربا لحراس المرمى".
واضاف ان "شمران يساعده الكباتن ماجد نجم وجاسب سلطان وحيدر عبودي وهادي جابر مدربا لحراس المرمى".
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