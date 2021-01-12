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نادي النجف يعلن عن مدربه الجديد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-12 | 21:26

نادي النجف يعلن عن مدربه الجديد

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اعلن نادي النجف الرياضي، تسمية هاتف شمران مدرباً لفريق كرة القدم بالنادي.
وذكر النادي في بيان ان "الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي قررت تسمية الكابتن هاتف شمران مدربا لفريق كرة القدم الأول، خلفا للمستقيل حسن احمد".

واضاف ان "شمران يساعده الكباتن ماجد نجم وجاسب سلطان وحيدر عبودي وهادي جابر مدربا لحراس المرمى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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