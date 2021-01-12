نادي النجف يعلن عن مدربه الجديد

وذكر النادي في بيان ان "الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي قررت تسمية الكابتن هاتف شمران مدربا لفريق كرة القدم الأول، خلفا للمستقيل حسن احمد".

محمد يوسف

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