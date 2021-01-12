الأمير هاري وميغان يعتزلان مواقع التواصل الإجتماعي... والسبب غريب!

وفي التّفاصيل، فلم يرد كل من هاري وميغان الترويج لمنظمة "آرتشيويل" الخيرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي الّتي من المستبعد أن يعودا إليها بصفتهما الشخصية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين ضاقا ذرعا بالحقد الّذي يواجهانه عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما أن ميغان تحدثت عن تجربة تكون لا تُحتمل مع المتنمرين عبر الإنترنت.

