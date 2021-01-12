انت الان تتابع خبر الأمير هاري وميغان يعتزلان مواقع التواصل الإجتماعي... والسبب غريب! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت صحيفة "ذا صانداي تايمز" أنّ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قرّرا اعتزال مواقع التواصل الإجتماعي بعدما ضمّ حسابهما الملكي الرسمي على انستغرام أكثر من عشرة مليون متابع.
وفي التّفاصيل، فلم يرد كل من هاري وميغان الترويج لمنظمة "آرتشيويل" الخيرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي الّتي من المستبعد أن يعودا إليها بصفتهما الشخصية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين ضاقا ذرعا بالحقد الّذي يواجهانه عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما أن ميغان تحدثت عن تجربة تكون لا تُحتمل مع المتنمرين عبر الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين ضاقا ذرعا بالحقد الّذي يواجهانه عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما أن ميغان تحدثت عن تجربة تكون لا تُحتمل مع المتنمرين عبر الإنترنت.