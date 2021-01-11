مجلس الأمن يدرس إقرار المراقبة الدولية في الانتخابات العراقية

بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي، يدرس حالياً قرار المراقبة الدولية على عملية المراقبة للانتخابات العراقية المقررة في حزيران المقبل.



وقال الهنداوي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "مجلس الأمن الدولي، يدرس حالياً قرار المراقبة الدولية على عملية المراقبة للانتخابات العراقية الى جانب اهتمام كبير لمجموعة من الدول، قدمت من خلالها عدة مشاريع، تخص المراقبة الانتخابية"، ولفت الى أن "العراق بصدد دراسة هذه المشاريع واختيار ما هو الأفضل منها".

وأضاف الهنداوي، أن "معايير دراسة مشاريع المراقبة المقدمة، تعتمد بالنسبة لنا على ما يحمي السيادة الوطنية من جهة، ويحقق رقابة جيدة لمسار الانتخابات من جهة أخرى"، مؤكداً "أهمية المراقبة الانتخابية لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية من قبل المواطنين".

وتابع، أن "العملية الانتخابية لا تجرى بدون ضمانات، منها الأتمتة ومحاولة إبعاد اليد لأقصى ما يمكن عن التدخل في المسار الانتخابي ومراحل التصويت البايومتري وحتى النتائج بما يمهد الطريق لتحقق الرقابة الانتخابية بدقة".