البرلمان ينهي القراءة الاولى لمقترح قانون اعادة منتسبي الدفاع والداخلية الى الخدمة

بغداد - ياسين صفوان - أنهى مجلس النواب، الاثنين، القراءة الاولى لمقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة.



وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجلس النواب يؤجل الاستكمال التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها الى الجلسات القادمة لإجراء التعديلات اللازمة عليها".



وأضافت، أن "مجلس النواب رد من حيث المبدأ مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين"، متابعةً أن "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة".