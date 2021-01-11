انت الان تتابع خبر بتوقيع انفانتينو ومساهمة كويتية.. العراق يقترب من رفع الحظر عن ملاعبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستقام المباراة بين المنتخبين على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي.

وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي موفق عبد الوهاب في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة المركزية المشكلة لتهيئة متطلبات زيارة الوفد الخليجي لمدينة البصرة، عقدت اجتماعها اليوم لبحث تنظيم مباراة العراق والكويت".



واوضح ان "اللجنة تكثف جهودها من اجل اظهار المباراة بافضل شكل ممكن، حيث يجري التنسيق لاستقبال وفد الاتحاد الخليجي فضلاً عن رئيس فيفا انفانتينو".

واضاف ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وجه دعوة رسمية لرئيس فيفا من اجل حضور مباراة العراق والكويت وانفانتينو رحب بالدعوة وتحمس لحضور اللقاء".

وبين عبد الوهاب، ان "المباراة تعد اختباراً حقيقياً لملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية، حيث تم مناقشة الملف بين درجال وانفانتينو في قطر".



وتابع عبد الوهاب، ان "المباراة تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة العراقية التي ستحضر المباراة واكدت توفير الدعم الكامل لانجاح تنظيمها".

يذكر ان وفداً من الاتحاد الخليجي سيزور المدينة الرياضية في البصرة للفترة من 24-27 كانون الثاني الجاري، للاطلاع على البنى التحتية في المحافظة، كون العراق سيستضيف النسخة 25 من البطولة نهاية العام الحالي.