الصدر يغرد بشأن الاعتداء من قبل 'مندسين' بصفوف التشرينيين على القوات الامنية

بغداد - ياسين صفوان - غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، بشأن الاعتداء من قبل "مندسين" بصفوف التشرينيين على القوات الامنية.

وقال الصدر في تعريدة له تابعتها الخليج 365، "أشجب وأدين وأستنكر الاعتداء الوحشي والإرهابي من قبل بعض المندسين بين صفوف التشرينيين ضد القوات الأمنية وقتلهم بطريقة يندى لها جبين الإنسانية"، مستنكرا "مذكرات الاعتقال ضد المتظاهرين السلميين، فإن الاعتقال يجب أن يطال المعتدين والمخربين دون غيرهم ممن تظاهر بسلم وسلام".

وأستنكر "التدخل بعمل القضاء العراقي من خلال تحريك الشارع بصورة غوغائية طفولية بلا أي حكمة وحنكة سيضيع بسببها السلم الأهلي مضافاً أن على القضاء أن يأخذ دوره بكل جدية وشفافية وبلا تدخلات من هنا وهناك".

ودعا الصدر "القوات الأمنية الى الأخذ بزمام الأمور ومعاقبة كل الأفراد المتخاذلة والمتعاطفة مع أفعال الجوكرية"، مشيرا الى ان "سمعة قواتنا أهم كما إن حماية الوطن وشعبه هي الأولى".