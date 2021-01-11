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أحداث سياسية وأمنية شهدها العالم في مثل هذا اليوم..

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بغداد - ياسين صفوان - 1922 - أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار الإنسولين.

1942 - القوات اليابانية تسيطر على مدينة كوالالمبور الماليزية.

1946 - أنور خوجة ينهي الملكية في ألبانيا ويعلن قيام الجمهورية الشعبية برئاسته.


1972 - باكستان الشرقية تغير اسمها إلى بنغلاديش.

1992 - الشاذلي بن جديد يترك السلطة ويتخلى عن رئاسة الجزائر.

2012 - اغتيال مصطفى أحمدي روشن عالم نووي إيراني وأستاذ جامعة بواسطة قنبلة ألصقت بسیارته بالعاصمة طهران.

2020 - تولية هيثم بن طارق آل سعيد منصب سلطان عمان الجديد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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