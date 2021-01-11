النفط تعلن رفع الطاقة التكريرية لمصفى الصمود في صلاح الدين الى 140 الف برميل باليوم

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النفط، الاثنين، رفع رفع الطاقة التكريرية لمصفى الصمود في صلاح الدين الى 140 الف برميل باليوم.



وقال بيان للوزارة تلقته الخليج 365، ان "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل افتتح مشروع تأهيل وحدة صلاح الدين /2 في مصفى الصمود في بيجي بطاقة (70) الف برميل باليوم، لترتفع الطاقة التكريرية الى 140 الف برميل جديدة باليوم".



ونقل البيان عن اسماعيل قوله، إن "الجهد الوطني قد نجح وبالاعتماد على الامكانيات المتاحة من اعادة بناء وتاهيل مصفى صلاح الدين /2 بطاقة (70) الف برميل باليوم ، بعد ان دمرته عصابات داعش الارهابي وادى الى ايقاف الانتاج الكلي للمصفى الذي كان بطاقة 280 الف برميل ، وان خطط الوزارة تهدف الى اعادة المصفى الى طاقاته السابقة ، وهو هدف عظيم لنا جميعاً، فضلاً عن اضافة وحدات تحسين البنزين والتي تهدف الى الارتقاء بنوعية المشتقات النفطية".

