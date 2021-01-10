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ختام منافسات المجموعة الاولى بدوري كرة الطائرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-10 | 20:02

ختام منافسات المجموعة الاولى بدوري كرة الطائرة

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حقق فريق نادي بيشمركة الرياضي بالكرة الطائرة فوزاً مهماً على نظيره فريق الشرطة بثلاثة أشواط لشوطين في ختام منافسات المجموعة الاولى لدوري أندية العراق بالكرة الطائرة التي جرت مبارياتها على قاعة نادي بيشمركة و التي شهدت حضورا جماهيرياً كبيراً.
و احتل فريق البيشمركة المركز الثاني بفارق نقطة عن فريق الشرطة الذي تصدر المجموعة على الرغم من خسارته امام الفريق المستضيف للمجموعة.

و ستتجمع فرق المجموعة السبعة " الصناعة و دوكان و القاسم و الحبانية و الشرطة و مصافي الشمال بيشمركة في الثالث و العشرين من الشهر الجاري في بغداد لخوض جولة أخرى يتأهل منها اربعة فرق و مثلها من المجموعة الثانية لخوض منافسات دور الثمانية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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