ختام منافسات المجموعة الاولى بدوري كرة الطائرة

و احتل فريق البيشمركة المركز الثاني بفارق نقطة عن فريق الشرطة الذي تصدر المجموعة على الرغم من خسارته امام الفريق المستضيف للمجموعة.

و ستتجمع فرق المجموعة السبعة " الصناعة و دوكان و القاسم و الحبانية و الشرطة و مصافي الشمال بيشمركة في الثالث و العشرين من الشهر الجاري في بغداد لخوض جولة أخرى يتأهل منها اربعة فرق و مثلها من المجموعة الثانية لخوض منافسات دور الثمانية.

