بثروة تتجاوز 200 مليار دولار.. تعرف على أغنى رجل في العالم

ووفقا لبيانات الشبكة، قفزت ثروة موسك بنحو 23% أي بحوالي 39.6 مليار دولار خلال أول 8 أيام من العام الجاري منها 14.5 مليار دولار يوم الجمعة فقط، لتصل إلى 209 مليارات دولار حاليا.

وجاء ذلك بعدما تصدر موسك قائمة المليارديرات الأكثر ربحا في عام 2020 أيضا حيث زادت ثروته بنحو 142 مليار دولار العام الماضي بنسبة زيادة نحو 507% أي أن ثروته تضاعفت 5 مرات خلال العام.



وتزيد ثروة موسك عن صاحب المركز الثاني جيف بيزوس بنحو 23 مليار دولار، حيث تصل ثروة الأخير إلى 186 مليار دولار حاليا، بحسب بيانات بلومبيرغ، وذلك بعد أن خسر نحو 3.93 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.