انت الان تتابع خبر بالفيديو تعرّف على أبرز الأحداث التاريخية ليوم 9 كانون الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 2021-01-09 | 14:14 0 مشاهدة

1951 - الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

1963 - أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من قبل الولايات المتحدة.

1968 - انشاء منظمة للدول العربية المصدرة للنفط.

1987 - إيران تشن هجوم عارم على شط العرب في إطار الحرب العراقية الإيرانية.

1990 - تدشين انبوب النفط العراقي الذي يصل إلى ينبع

2011 - بدأ عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان.

2015 - حنان الفتلاوي تقوم بتأسيس اول حركة سياسية تقودها امرأة في العراق و سميت بحركة ارادة

1951 - الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.1963 - أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من قبل الولايات المتحدة.1968 - انشاء منظمة للدول العربية المصدرة للنفط.1987 - إيران تشن هجوم عارم على شط العرب في إطار الحرب العراقية الإيرانية.1990 - تدشين انبوب النفط العراقي الذي يصل إلى ينبع السعودية على البحر الأحمر.2011 - بدأ عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان.2015 - حنان الفتلاوي تقوم بتأسيس اول حركة سياسية تقودها امرأة في العراق و سميت بحركة ارادة