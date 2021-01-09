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بالفيديو تعرّف على أبرز الأحداث التاريخية ليوم 9 كانون الثاني

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بغداد - ياسين صفوان - 2021-01-09 | 14:14

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1951 - الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
1963 - أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من قبل الولايات المتحدة.
1968 - انشاء منظمة للدول العربية المصدرة للنفط.
1987 - إيران تشن هجوم عارم على شط العرب في إطار الحرب العراقية الإيرانية.
1990 - تدشين انبوب النفط العراقي الذي يصل إلى ينبع على البحر الأحمر.
2011 - بدأ عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان.
2015 - حنان الفتلاوي تقوم بتأسيس اول حركة سياسية تقودها امرأة في العراق و سميت بحركة ارادة

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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