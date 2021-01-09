العراق يصدر بيانا بشأن قرار الخزانة الاميركية عن الفياض

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة الخارجية، السبت، بيانا بشأن القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، "نعرب عن استغرابنا من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبيّ فالح الفيّاض".

واضاف ان "القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة"، مشيرا إلى أنَّ "الوزارةَ ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك".