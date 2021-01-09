القبض على منتحل صفة ضابط ومتهمين بالقتل والأتجار بالبشر في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مكافحة إجرام بغداد، السبت، عن إلقاء القبض على منتحل صفة ضابط ومتهمين آخرين بالقتل والاتجار بالبشر.



وذكرت المكافحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنها "سجلت نشاطات مهمة ضمن حصيلة ممارساتها الأمنية خلال (٢٤) ساعة الماضية، وتضمنت القبض على متهم بجريمة قتل وفق المادة ٤٠٦ ضمن قاطع مكتب مكافحة إجرام الكرامة، بينما تمكن مكتب مكافحة إجرام الصالحية من إلقاء القبض على متهم قام بانتحال صفة ضابط شرطة برتبة ملازم وفق المادة ١٦٠ ق.ع، في حين ألقت مفارز لجنة مكافحة الاتجار بالبشر/الرصافة القبض على متهمة لقيامها بالاتجار بالبشر، وتم توقيفهم وفق المادة ٦ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".



وأضافت، أن "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومحلات تجارية، ومنازل سكنية، وآخرين متهمين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية آخرى ضمن مكاتب مكافحة إجرام حي العامل، والكرادة، والكاظمية، والمحمودية، والشعب، والمنصور، والبياع، والزهور، وابي غريب، والتاجي، وحسينية المعامل، والنهروان وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٢٤٨ ق.ع، وتابعت إلقاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة إجرام الغزالية، والحبيبية، والقدس، وبغداد الجديدة، وباب الشيخ، وفق المادة ٤٤٦ ق.ع، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ".

