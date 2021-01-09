أربعة ملاعب تبصر النور قريباً في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال درجال في بيان إن "المنشآت الرياضية وملاعب كرة القدم تحديداً التي سيتم إنجازها قريباً هي ملعبيً الزوراء والمدينة فضلاً عن ملعبيً الميناء وكركوك".

واوضح ان "ملعب المدينة شبه مكتمل وهناك ملاحظات بسيطة في المقصورة الرئيسية، وإضافة تتعلق بصعود كبار الشخصيات إلى المقصورة، وحاولنا معالجتها بإضافة صالة استقبال خاصة بعد إستحصال موافقة خاصة من وزارة التخطيط الأسبوع الماضي".



وأشار الى ان "العمل سيبدأ مرة أخرى في ملعب المدينة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الاتفاق مع الشركة المنفذة وبمبالغ بسيطة ضمن مشروع التنفيذ المباشر".

وبين أن "ملعب المدينة سيُفتتح قريباً جداً ، ونرجو أن تكون الأوضاع الصحية في البلد والبلدان الأخرى تسير بشكل جيد من أجل استحصال موافقة الاتحاد الدولي على إقامة مباراة تليق بافتتاح هذا الملعب".

وتابع "لم نحدد موعداً ثابتاً لافتتاح الملعب كوننا ننتظر إكمال الاتفاق على الإضافات البسيطة التي ان تأخذ أكثر من شهرين، تكلمنا مع إحدى الشركات الخاصة بالمصاعد لعمل ديكور خاص وننتظر وصول التفاصيل ليتم العمل به".



ولفت الى ان "الأمور البسيطة في المقصورة الرئيسية بمنطقة كبار الشخصيات ان تأخذ وقتاً طويلاً، وأرجو من الأخ فلاح منفي عودة التواصل معنا من أجل إكمال الملعب لكي نفتتحه بشكل متكامل".

واكمل "أرجو ان يكون نهاية شهر آذار أو بداية شهر نيسان افتتاح الملعب على حد أقصى، وإن شاء الله تكون الظروف الصحية مواتية وملائمة لكي نستقدم أحد الفرق المهمة لافتتاح هذا الملعب المهم في هذه المدينة العزيزة".