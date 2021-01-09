الهجرة تعلن عودة أكثر من ثلاثة آلاف نازح طوعياً الى مناطقهم في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن عودة 3261 نازحا كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية ، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين.



وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 694 ) اسرة وبواقع ( 3,261 ) نازحا من مخيمات السلامية الى مناطقهم في ( مركز مدينة الموصل ، البعاج ، ربيعة ، تلعفر ، تل عبطة ، زمار ، ناحية القيروان و القرى التابعة لها) في محافظة نينوى".



وأضاف جهاكير أن "عودة النازحين جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع الجهات الادارية و الامنية في المحافظات وتم إيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية تمهيدا لغلق المخيم".

