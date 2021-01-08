الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد حبيبته بالبدلة الواقية (صور)

وفي التّفاصيل، فأظهر مقطع فيديو اللحظة الّتي تقدّم فيها الجرّاح إيغور أنوخين (26 عاماً) بطلب يد إيكاترينا فنوكوفا (24 عاماً) في مستشفى كراسنويارسك حيث يعملان في علاج مرضى كورونا.

وقد طلب إيغور يد حبيبته بالقرب من الشجرة قبل يوم عيد الميلاد الروسي يوم الخميس 7 كانون الثاني وعندما وافقت فنوكوفا من الزواج من أنوخين، ظهر أفراد الطاقم الطبّي بجانبهما في البدلات الواقية وهتفوا للثنائي الّذي التقى للمرة الأولى في قسم العناية المركزة منذ ثمانية أشهر.



وكان توقيت هذه اللحظة السعيدة مناسباً لنشر الفرح في مدينة كراسنويارسك التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.