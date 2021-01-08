هل تنبأ مسلسل 'عائلة سيمبسون' بأعمال الشغب في الكونغرس؟

وبعدما انتشرت صور وفيديوهات، توثّق تصرّفات مؤيّدي ترامب بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أفاد العديد من روّاد الإنترنت أنّ هذا الحدث تنبّأ به بالفعل برنامج "The Simpsons".

وقد تداول عدد كبير من مستخدمي تطبيق تويتر مقطع فيديو أظهر شخصيات يقتحمون مبنى الكونغرس حاملين البنادق والقنابل، وهو مشهد من الحلقة 18 من الموسم السابع تحت عنوان "The Day Violence Died".

