العراق الأول عربياً .. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 88 مليوناً

أما عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس التاجي، فوصل إلى مليون و898 ألفاً و655 على مستوى العالم.

وعلى المستوى العربي احتل العراق المرتبة الأولى بعدد حالات الإصابة والوفاة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة في العراق إلى 600 ألف حالة، وحالات الوفاة إلى 12.8 ألف حالة وفاة، ونسبة لعدد الإصابات جاءت المغرب بالمرتبة الثانية ليصل عدد حالات الإصابة إلى 448 ألف حالة. وتليه السعودية بإجمالي 363 ألف حالة إصابة.



وبحسب ما أوردته الجامعة المستقلة عبر موقعها على الإنترنت، فإن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم بأكبر عدد من الإصابات بواقع 21 مليوناً و574 ألفاً و43، تليها الهند بعشرة ملايين و413 ألفاً و417، ثم البرازيل بسبعة ملايين و961 ألفاً و673.

وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، تأتي كولومبيا بعد البرازيل مباشرة تليها الأرجنتين ثم المكسيك، في حين تتصدر روسيا الدول الأوروبية بعدها المملكة المتحدة من حيث عدد الإصابات.



وبالنسبة للوفيات، تعد الولايات المتحدة هي الأكثر تضرراً بأكثر من 365 ألفاً تليها البرازيل بـ200 ألف و498، ثم الهند فالمكسيك وبعدها المملكة المتحدة التي تتصدر دول أوروبا بأكبر عدد من حالات الوفاة نتيجة الفيروس التاجي، وتليها إيطاليا ثم فرنسا وروسيا وإسبانيا.