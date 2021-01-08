انت الان تتابع خبر سوريا تصادر ممتلكات شركة نفط العراق… تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم (فيديو) والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - 1941 – الولايات المتحدة تدخل الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات الحلفاء بعد الهجوم على بيرل هاربر. بغداد - ياسين صفوان - 1941 – الولايات المتحدة تدخل الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات الحلفاء بعد الهجوم على بيرل هاربر. 1949 - تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا. 1952 - مقتل مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد



1969 - سوريا تصادر ممتلكات شركة نفط العراق. 1969 - سوريا تصادر ممتلكات شركة نفط العراق. 1987 - الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفيتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان في واشنطن اتفاقية إزالة الصواريخ المتوسطة المدى المركزة في أوروبا. 1991 - تأسيس اتحاد الدول المستقلة والتي جمعت الدول الخمسة عشر المستقلة عن الاتحاد السوفيتي. 2007 - مقتل المخرج العراقي عدنان إبراهيم بعد طعنه في رقبته أمام مكتبه في العاصمة السورية دمشق.