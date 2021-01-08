انت الان تتابع خبر اعتمدي صيحة تكديس الأساور هذا الموسم.. اليك أفكار مستوحات من النجمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكبت النجمات آخر صيحات موضة المجوهرات بعدما برزت صيحة تكديس الأساور المختلفة معاً، حيث أصبح بإمكانك إرتداء مجموعة من الأساور المتنوعة في التصميم واللون والحجم، لتحصلي على إطلالة لافتة وغير تقليدية. واليك بعض الأفكار من وحي النجمات العربيات: