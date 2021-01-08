سر جديد وراء سمنة المراهقين.. وحلّه بسيط!

تشير دراسة حديثة إلى أن المزيد من النوم قد يكون المفتاح لمساعدة الأطفال والمراهقين على النشاط والحركة التي تقلل من إصابتهم بالسمنة، حيث درس الباحثون 37 عائلة بولاية "فلادلفيا" لديهم أطفال ومراهقون، والذين ينامون عادة حوالي تسع ساعات ونصف الساعة في الليلة الواحدة، ثم درسوا حالات الأطفال والمراهقين عندما بدأوا في النوم في أوقات مختلفة ودراسة ساعات النشاط لاكتشاف الحركة.

8-10 ساعات نوم للمراهق و9-12 للأطفال

أظهرت النتائج أنه عندما ذهب الأطفال والمراهقون إلى الفراش بعد ساعة ونصف الساعة من المعتاد، وكلما أمضوا وقتاً أطول في مشاهدة التلفاز ووقتاً أقل في النشاط البدني خلال كل ساعة من اليوم. مع مرور الوقت، اكتشف العلماء أن عدم النشاط هذا يمكن أن يساهم في السمنة. وتظهر الأبحاث أن 58% من المراهقين في سن المدرسة الإعدادية و78% من طلاب المدارس الثانوية لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

تقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن المراهقين يجب أن يناموا ما بين ثماني إلى عشر ساعات كل ليلة، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً يجب أن يحصلوا على 9 إلى 12 ساعة.