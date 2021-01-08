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كمامة ولي عهد السعودية تثير البلبلة... وهذا سعرها!

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بغداد - ياسين صفوان - قال مغرودن إن شركتين عالميتين استفادتا من "قمة العلا" دون أي تعب بعد أن عرض منتوج كل منهما على الملايين ممن تابعوا مجريات قمة المصالحة الخليجية في محافظة العلا.
وأثارت كمامة ولي العهد السعودي التي كان يرتديها خلال "قمة العلا" أمس الثلاثاء في السعودية، تفاعل الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد الناشطين الذي نشر صورة بن سلمان يقود سيارته وإلى جانبه أمير قطر تميم بن حمد، إنه من المرجح أن هذا الصنف من الكمامات قد بيع بالكامل.


ووفق ما أورد موقع "سي إن إن"، فإن الكمامة من نوع "air queen" مصنوعة من مواد "نانو فايبر" من قبل شركة في كوريا الجنوبية، ويبلغ سعرها 7.50 دولار للكمامتين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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