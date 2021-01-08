انت الان تتابع خبر العراق يرحب بعودة العلاقات بين السعودية وقطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "نُباركُ لمجلسِ التعاون الخليجي نجاح اجتماع القمة، ونُرحِّبُ بعودةِ العلاقات بين المملكة العربيّة السعوديّة ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي".



وأضاف حسين، "نثّمنُ عالياً جهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار، التي أفضت إلى مصالحة شاملة بين الجانبين".