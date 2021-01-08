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العراق يرحب بعودة العلاقات بين السعودية وقطر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "نُباركُ لمجلسِ التعاون الخليجي نجاح اجتماع القمة، ونُرحِّبُ بعودةِ العلاقات بين المملكة العربيّة السعوديّة ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي".

وأضاف حسين، "نثّمنُ عالياً جهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار، التي أفضت إلى مصالحة شاملة بين الجانبين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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