القضاء العراقي يصدر مذكرة اعتقال بحق ترمب

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"الخليج 365" من لندن: اعلن القضاء العراقي الخميس اصداره مذكرة قبض بحق الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب على خلفية اغتيال طائرة اميركية مسيرة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابو مهدي المهندس وعدد من مرافقيه قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الماضي.

وقال المجلس الاعلى للقضاء العراقي في بيان اليوم تابعته "ايلاف"، انه "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي من افراد عائلته صباح الخميس7 يناير 2021 واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الاميركية المنتهية ولايته دونالد ترمب على وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ".

واشار المجلس الى ان "اجراءات التحقيق سوف تستمر لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب".

وكانت طائرة اميركية مسيرة قد اغتالت بصاروخ موجه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي قادمين من دمشق في الثالث من يناير 2020.

وشكلت وزارة الداخلية العراقية لجنة تحقيقية في الحادث الذي كاد أن يفجّر حربا بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.

جريمة جنائية حصلت على الاراضي العراقية

وجاء هذا قرار القضاء العراقي بالقبض على ترمب اليوم بعد ان اوضح في وقت سابق ان تحقيقاته في الحادث قد "تمت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وتعامل القضاء معها باعتبارها جريمة جنائية حصلت على أرض عراقية وقسم من المجني عليهم فيها من العراقيين".

وأضاف ان هذا الاجراء "تم وفق قواعد التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث تم إجراء الكشف والمرتسم على محل الحادث ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن سفارة جمهورية إيران الإسلامية عن المجني عليهم من الإيرانيين".

واوضح انه تمت مخاطبة وزارة الخارجية العراقية وأمانة مجلس الوزراء بخصوص تفاصيل أخرى تخص الحادث وإن اجراءات التحقيق منذ زمن الحادث مستمرة وفق القانون العراقي.

والثلاثاء الماضي، اصدرت اللجنة التحقيقية العراقية بحادث اغتيال المهندس تقريرها لنتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة مع بداية عملها في الثامن من يناير الماضي، والتي شملت تدوين أقوال موظفين في شركات الطيران من بينها الخطوط الجوية العراقية ومطار بغداد وشركة أمنية بريطانية، اضافة الى عناصر أمن عراقيين من العاملين في المطار.

وتضمن تقرير اللجنة الذي صنف على أنه "سري للغاية" تفاصيل الحادث بدءاً من ترجل سليماني والمهندس من الطائرة ومن ثم تعرضهما للقصف وعدد الأشخاص الذين قضوا في الحادث وجنسياتهم اضافة الى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية في أعقاب الحادث.

وقد لوحظ ان تقرير لجنة التحقيق جاء خالياً من النتائج ولم يوجه أصابع الاتهام إلى أي جهة بالتورط في العملية.

نتائج تحقيقات بغداد وطهران

ومن جهتهما، اعلنت كل من بغداد وطهران عن آخر نتائج التحقيق الذي تجريانه في العملية منوهتين الى زيادة عدد المتهمين فيها الى 48 وسط اتهامات لشركة بريطانية بالضلوع فيها ايضا.

وفي بغداد قال المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء العراقي الاعلى القاضي حيدر علي نوري إن القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث بغية انجازه على أتم وجه.. منوها في تصريحات وزعها المركز وتابعتها "ايلاف" الى ان محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة إذ تم جمع الادلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع الى اقوال شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه.

واشار الى انه تم تدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة G4S "البريطانية المشرفة على أمن المطار" المتواجدين في موقع الحادث لدى وقوعه، اضافة الى أقوال "الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني للسفارة الايرانية في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي الضحايا".

واضاف انه تم ايضا الاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الديواني لمكتب رئيس الوزراء والعاملة تحت اشراف قاضي التحقيق المختص وعلى المقاطع الفيديوية التي تتضمن بيانات رسمية للرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب "التي تبين بأنه اصدر الأمر بتنفيذ تلك الجريمة". ونوه الى ان الايام المقبلة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال.

وفي طهران، أعلن المتحدث باسم لجنة إحياء ذكرى اغتيال سليماني والمهندس عن زيادة عدد المتهمين الرئيسين في القضية .

وقال حسين أمير عبد اللهيان وهو نائب رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية وممثل سليماني سابقا في وزارة الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي نشرت تفاصيله وسائل اعلام ايرانية تابعتها "ايلاف" إن عدد المتهمين الرئيسين والعملاء للأميركيين في قضية الاغتيال قد بلغ 48 شخصا.

واشار الى انه قد "تم التواصل مع ست دول للتعامل قضائيا مع الجناة والمتورطين في قضية اغتيال سليماني والمهندس" لكنه لم يكشف تفاصيل عن هوية المعتقلين والدول التي ينتمون إليها.

