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مصرع وإصابة ثمانية أشخاص جراء حادث سير على طريق الديوانية - النجف

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الخميس، بمصرع وإصابة ثمانية أشخاص جراء حادث سير على طريق الديوانية – النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث سير وقع، اليوم، على الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية والنجف، بين ثلاث سيارات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحادث أدى إلى "مصرع أربعة اشخاص وإصابة أربعة آخرين".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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