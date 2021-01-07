انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة ثمانية أشخاص جراء حادث سير على طريق الديوانية - النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الخميس، بمصرع وإصابة ثمانية أشخاص جراء حادث سير على طريق الديوانية – النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث سير وقع، اليوم، على الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية والنجف، بين ثلاث سيارات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحادث أدى إلى "مصرع أربعة اشخاص وإصابة أربعة آخرين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحادث أدى إلى "مصرع أربعة اشخاص وإصابة أربعة آخرين".