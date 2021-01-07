بغياب ميمي.. السيلية يخسر امام السد بثمانية أهداف نظيفة

وتناوب على تسجيل اهداف السد كل من: بغداد بونجاح (أربعة أهداف) في الدقائق 23 و80 و86 و89 ونام تاي هي (هدفين) في الدقيقتين 36 و54 وعلي أسد قمبر في الدقيقة 50 وسانتي كازورلا هدف في الدقيقة 61.

الفوز عز صدارة السد برصيد 35 نقطة، بينما تجمد رصيد السيلية عند النقطة 15 في المركز الثامن.



وغاب نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي" عن قائمة السيلية في المباراة بقرار من الكادر التدريبي، كون اللاعب العراقي شعر بالارهاق.