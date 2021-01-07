أربيل يقسو على الطلبة بخماسية في ممتاز الكرة

أصحاب الارض قصوا شريط الاهداف في الدقيقة 26 عن طريق بارزان شيرزاد ثم اضاف أركان أمير الهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني ووسط استسلام تام من "الانيق"، واصل أربيل سيطرته وسجل الهدف الثالث عن طريق شيركو كريم في الدقيقة 64 وبعد اربع دقائق فقط عاد بارزان شيرزاد ليضيف الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه، ليعود شيركو كريم ويضيف الهدف الشخصي الثاني له والخامس لأربيل في الدقيقة 81.



الفوز ارتقى بأربيل الى المركز الثامن برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 15 في المركز الثالث عشر.