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قيود كورونا تهدد انتخابات برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-07 | 15:21

قيود كورونا تهدد انتخابات برشلونة

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رد نادي برشلونة المنافس في بطولة في بيان رسمي على إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي من المفترض أن تنعقد يوم 24 كانون الثاني الجاري.
وخرجت بعض الأصوات من قبل المرشحين الرئاسيين، تطالب بتأجيل العملية الانتخابية بسبب قيود السفر بين المدن لتفادي انتشار ، كوفيد 19.

قيود السفر تقف عائقًا أمام بعض المرشحين في جمع التوكيلات من قبل الأعضاء في نادي برشلونة، للترشح الرسمي في السباق الانتخابي.


وبحسب البيان الرسمي الذي نشره موقع برشلونة منذ قليل، تم الاتفاق مع الحكومة الكتالونية على أن موعد الانتخابات كما هو في 24 كانون الثاني، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الطبية وفقًا لتعليمات وزارات الصحة، الداخلية والرياضة.

وأكد نادي برشلونة أنه تم توفير أقصى قدر من التسهيلات حتى يتمكن جميع المرشحين من القيام بجمع توقيعات الدعم في أسرع وقت ممكن وفي أفضل الظروف الممكنة.

وأعلن النادي الكتالوني أن الموعد النهائي لتقديم بطاقات الدعم من أعضاء النادي من قبل المرشحين يوم 11 كانون الثاني الجاري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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