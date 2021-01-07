وفد أسود الرافدين يصل الامارات

وتأتي المواجهة الودية في اطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وتغيب عن وفد اسود الرافدين كل من علاء عبد الزهرة وامجد عطوان بسبب الاصابة، فيما تغيب ايمن حسين بسبب مشكلة ادارية.

وبدلاً عن الغائبين، استدعى مدرب اسود الرافدين كاتانيتش، اللاعب همام طارق.



وستقام المباراة في الـ12 من شهر كانون الثاني الحالي، حيث سينتظم منتخب اسود الرافدين بتدريباته استعداداً للقاء.