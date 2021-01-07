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وفد أسود الرافدين يصل الامارات

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-07 | 13:54

وفد أسود الرافدين يصل الامارات

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وصل قبل قليل، وفد المنتخب الوطني الى دبي استعداداً لمواجهة الامارات في الاطار الودي.
وتأتي المواجهة الودية في اطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وتغيب عن وفد اسود الرافدين كل من علاء عبد الزهرة وامجد عطوان بسبب الاصابة، فيما تغيب ايمن حسين بسبب مشكلة ادارية.

وبدلاً عن الغائبين، استدعى مدرب اسود الرافدين كاتانيتش، اللاعب همام طارق.


وستقام المباراة في الـ12 من شهر كانون الثاني الحالي، حيث سينتظم منتخب اسود الرافدين بتدريباته استعداداً للقاء.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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