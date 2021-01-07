الحكيم يدعو من كربلاء للاصطفاف مع 'مشروع الدولة'

وقال الحكيم في كلمة ألقاها أمام حشد عشائري في كربلاء، إنه يجب "انصاف كربلاء من خلال منحها موازنة متسقة مع عددها السكاني واعداد الزائرين الذي يدخلون لها".

وأضاف الحكيم: "اصطفوا مع مشروع الدولة وقواها"، لافتاً إلى أن "الامن الانتخابي يعني حرية الناخب والمرشح في اختيار من يريد والتنافس على اساس البرامج".