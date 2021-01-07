انت الان تتابع خبر الحكيم يدعو من كربلاء للاصطفاف مع 'مشروع الدولة' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الخميس، إلى لاصطفاف مع ما سماه "مشروع الدولة"، فيما أشار إلى أن الأمن الانتخابي يعني حرية الناخب والمرشح في اختيار من يريد والتنافس على اساس البرامج.
وقال الحكيم في كلمة ألقاها أمام حشد عشائري في كربلاء، إنه يجب "انصاف كربلاء من خلال منحها موازنة متسقة مع عددها السكاني واعداد الزائرين الذي يدخلون لها".
وأضاف الحكيم: "اصطفوا مع مشروع الدولة وقواها"، لافتاً إلى أن "الامن الانتخابي يعني حرية الناخب والمرشح في اختيار من يريد والتنافس على اساس البرامج".