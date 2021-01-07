اخبار العالم / اخبار العراق

تحديد موعد مؤجلة الكرخ والنجف

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تحديد موعد مؤجلة الكرخ والنجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-07 | 10:29

تحديد موعد مؤجلة الكرخ والنجف

0 مشاهدة

حددت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد اقامة مباراة الكرخ والنجف في الدوري الممتاز.
وكان من المفترض ان تقام المباراة ضمن الجولة السادسة من البطولة، لكن التطبيعية فضلت تأجيلها بعد وفاة مدرب نادي الكرخ كريم سلمان بسبب مضاعفات اصابته بفيروس .

وستقام المباراة يوم الاثنين المقبل على ملعب الساحر احمد راضي في تمام الساعة الثانية ظهراً.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا