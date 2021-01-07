انت الان تتابع خبر تحديد موعد مؤجلة الكرخ والنجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-07 | 10:29
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حددت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد اقامة مباراة الكرخ والنجف في الدوري الممتاز.
وكان من المفترض ان تقام المباراة ضمن الجولة السادسة من البطولة، لكن التطبيعية فضلت تأجيلها بعد وفاة مدرب نادي الكرخ كريم سلمان بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
وستقام المباراة يوم الاثنين المقبل على ملعب الساحر احمد راضي في تمام الساعة الثانية ظهراً.
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