تحديد موعد مؤجلة الكرخ والنجف

وكان من المفترض ان تقام المباراة ضمن الجولة السادسة من البطولة، لكن التطبيعية فضلت تأجيلها بعد وفاة مدرب نادي الكرخ كريم سلمان بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا

وستقام المباراة يوم الاثنين المقبل على ملعب الساحر احمد راضي في تمام الساعة الثانية ظهراً.