انت الان تتابع خبر اعتمدي هذه الخطوات للعناية بالبشرة بعد حفلات نهاية العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتبدأ الخطوة الأولى بتنظيف البشرة بشكل جيد للتخلص من بقايا العرق والمكياج والدخان وغيرها من الرواسب التي يمتصها الجلد ويؤدي الى تعب البشرة. ومن الضروري ان تستخدمي لوشن إزالة المكياج ومن ثم غسول الوجه المناسب لبشرتك لتنظيفها بعمق.ويفضل بعدها أن تستخدمي مقشراً للبشرة، للتخلص من الأوساخ والبقايا المضرة ببشرتك. ولا تنسي أن تستخدمي مرطباً مناسباً لنوع بشرتك.

ويمكن في اليوم التالي أن تطبقي قناعاً لتنظيف البشرة من الداخل أو قناعاً مرطباً مع شرب كمية كبيرة من الماء لإعادة البشرة صحية ومشرقة.