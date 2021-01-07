انت الان تتابع خبر تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأميركية… أبرز ما حدث بتاريخ اليوم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1941 - قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر. 1949 - رئيس حكومة جمهورية الصين شيانج كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه في جزيرة تايوان عاصمة مؤقتة للبلاد.



1972 - إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها. 1972 - إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها. 2004 - تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأميركية في جدة. 2011 - المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصادق علي الدستور المؤقت الذي ينظم السلطات و يفتح الباب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد. 2016 - تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلة رقم 661 أدى إلى وفاة جميع من كان على متنها والبالغ عددهم 47 شخصاً.



2017 - البرتغالي 2017 - البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لسنة 2017.