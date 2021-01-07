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تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأميركية… أبرز ما حدث بتاريخ اليوم!

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بغداد - ياسين صفوان - 1941 - قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر.

1949 - رئيس حكومة جمهورية الصين شيانج كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه في جزيرة تايوان عاصمة مؤقتة للبلاد.


1972 - إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها.

2004 - تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأميركية في جدة.

2011 - المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصادق علي الدستور المؤقت الذي ينظم السلطات و يفتح الباب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد.

2016 - تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلة رقم 661 أدى إلى وفاة جميع من كان على متنها والبالغ عددهم 47 شخصاً.


2017 - البرتغالي يفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لسنة 2017.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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