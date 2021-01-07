النفط يرتفع مع استمرار التركيز على قيود العرض وسط دراما الكابيتول الأمريكية

لم يتضح على الفور كيف سيؤثر اقتحام مؤيدي الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكابيتول على أسواق النفط ، على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ستضيق الخناق على إنتاج النفط الأمريكي.

وارتفع خام برنت 40 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 54.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:12 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 1.3 بالمئة خلال الليل. اكتسبت الولايات المتحدة غرب تكساس الوسيط (WTI) 43 سنتًا ، أو 0.9 ٪ إلى 51.06 دولار. وارتفع العقد بنسبة 1.4٪ يوم الأربعاء.

وقالت السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، إنها ستخفض طوعا مليون برميل يوميا من الإنتاج في فبراير ومارس ، بعد أن اجتمعت أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون ، من بينهم روسيا ، في وقت سابق. هذا الاسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت وارتفعت مخزونات الوقود.

ونزلت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير كانون الثاني إلى 485.5 مليون برميل.

يعتبر الانخفاض في مخزونات النفط الخام حدثًا نموذجيًا في نهاية العام حيث تقوم شركات الطاقة بإخراج النفط من التخزين لتجنب فواتير الضرائب.

ومع ذلك ، فإن الارتفاع المستمر في أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد يؤدي إلى عودة ظهور الإنتاج الأمريكي.