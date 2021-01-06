اصابة امرأة وترامب يامر بارسال الحرس الوطني إلى مقر الكونغرس

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت شبكة الـ سي إن إن، الاربعاء، ان امرأة اصيبت في رصاصة بمحيط مبنى الكونغرس.

وقالت الشبكة في خبر تابعته الخليج 365، ان "أمرأة في حالة حرجة بعد إصابتها برصاصة في محيط مبنى الكونغرس".

وقرر حاكم فرجينيا يرسل الحرس الوطني و200 من شرطة الولاية إلى واشنطن للمساعدة في ضبط الأمن.

فيما اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان "الرئيس ترامب أمر بإرسال الحرس الوطني وقوات الحماية الفيدرالية الخاصة إلى مقر الكونغرس".