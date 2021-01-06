انت الان تتابع خبر ترامب يدعو مناصريه لدعم الشرطة وبيلوسي تطالب بتطهير مبنى الكابيتول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، مناصريه الى دعم شلرطة الكونغرس.