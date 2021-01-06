انت الان تتابع خبر ترامب يدعو مناصريه لدعم الشرطة وبيلوسي تطالب بتطهير مبنى الكابيتول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، مناصريه الى دعم شلرطة الكونغرس.
وطالب ترامب مناصريه عبر تويتر بـ"دعم شرطة الكونغرس وقوات إنفاذ القانون والحفاظ على سلمية الاحتجاجات".
فيما دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "قوات الحرس الوطني الى تطهير مبنى الكابيتول وتأمينه".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست ان "وزارة الدفاع الأمريكية رفضت طلباً من مسؤولي العاصمة لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس".