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العراق يصدر خمس مواد غذائية إلى السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاربعاء، أن العراق صدر خمس مواد غذائية وبكميات محدودة إلى السعودية.
وقال الخفاجي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "جائحة أثبتت قدرتنا على توفير أغلب المنتجات الزراعية"، مؤكداً "وجود خطط استراتيجية لتطوير قطاع الزراعة".

وأضاف وزير الزراعة "لدينا فائض من محصول الشعير ويوجد قرار ببيعه لإيران لتسديد بعض الديون المترتبة على العراق"، مشيراً الى أن "العراق صدر التمور والطماطم والباذنجان والفلفل والشعير وبكميات محدودة إلى السعودية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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