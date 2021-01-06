العراق يصدر خمس مواد غذائية إلى السعودية

وقال الخفاجي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "جائحة كورونا أثبتت قدرتنا على توفير أغلب المنتجات الزراعية"، مؤكداً "وجود خطط استراتيجية لتطوير قطاع الزراعة".

وأضاف وزير الزراعة "لدينا فائض من محصول الشعير ويوجد قرار ببيعه لإيران لتسديد بعض الديون المترتبة على العراق"، مشيراً الى أن "العراق صدر التمور والطماطم والباذنجان والفلفل والشعير وبكميات محدودة إلى السعودية".