النجف والكهرباء حبايب في ممتاز الكرة

لكن الكهرباء استطاع العودة في النتيجة بتسجيل التعادل في الدقيقة 36 عن طريق مصطفى علي.

اللقاء الذي احتضنه ملعب النجف الاولمبي، شهد تسجيل الهدف الاول بعد مرور خمس دقائق عن طريق اللاعب معن احمد.

فرض التعادل الايجابي 1-1 سيطرته على مباراة النجف والكهرباء في اطار مواجهات الاسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012