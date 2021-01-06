اخبار العالم / اخبار العراق

النجف والكهرباء حبايب في ممتاز الكرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر النجف والكهرباء حبايب في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-06 | 18:43

النجف والكهرباء حبايب في ممتاز الكرة

51 مشاهدة

فرض التعادل الايجابي 1-1 سيطرته على مباراة النجف والكهرباء في اطار مواجهات الاسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم.
اللقاء الذي احتضنه ملعب النجف الاولمبي، شهد تسجيل الهدف الاول بعد مرور خمس دقائق عن طريق اللاعب معن احمد.

لكن الكهرباء استطاع العودة في النتيجة بتسجيل التعادل في الدقيقة 36 عن طريق مصطفى علي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا