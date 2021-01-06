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انت الان تتابع خبر النجف والكهرباء حبايب في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-06 | 18:43
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فرض التعادل الايجابي 1-1 سيطرته على مباراة النجف والكهرباء في اطار مواجهات الاسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم.
اللقاء الذي احتضنه ملعب النجف الاولمبي، شهد تسجيل الهدف الاول بعد مرور خمس دقائق عن طريق اللاعب معن احمد.
لكن الكهرباء استطاع العودة في النتيجة بتسجيل التعادل في الدقيقة 36 عن طريق مصطفى علي.
المحرر: محمد خليل
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