خلال 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في إيطاليا

وجاءت هذه الحصيلة بعد 649 وفاة و15378 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونين و201945 حالة، منها 76877 حالة وفاة في أي أكبر حصيلة بأوروبا، و568712 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين مليونا و556356 حالة.